"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной ценой 2790 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Один из лидеров ритейл-сектора опубликовал операционные и финансовые результаты за II квартал 2026 года:

- Выручка выросла на 28,8% год к году и составила 341,6 млрд рублей.

- Валовая прибыль увеличилась на 27,2%, до 78,2 млрд рублей. Рентабельность валовой прибыли - 22,9%.

- Чистая прибыль снизилась на 18,8%, до 8 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли - 2,3%.

- EBITDA выросла на 2,9%, до 22,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA - 6,7%.

"Результаты выглядят смешанными: компания продолжает уверенно наращивать выручку за счет активной экспансии и сделок M&A, однако масштабные инвестиции в развитие, интеграцию новых активов и рост операционных расходов временно оказывают давление на рентабельность и чистую прибыль, - пишут эксперты. - При этом заметно снизился средний чек на фоне масштабных скидок с целью увеличения посещаемости. Несмотря на рост долговой нагрузки и отрицательный свободный денежный поток, мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на компанию".

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