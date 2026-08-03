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03 августа 2026 года 16:16

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной ценой 2790 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Один из лидеров ритейл-сектора опубликовал операционные и финансовые результаты за II квартал 2026 года:

- Выручка выросла на 28,8% год к году и составила 341,6 млрд рублей.

- Валовая прибыль увеличилась на 27,2%, до 78,2 млрд рублей. Рентабельность валовой прибыли - 22,9%.

- Чистая прибыль снизилась на 18,8%, до 8 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли - 2,3%.

- EBITDA выросла на 2,9%, до 22,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA - 6,7%.

"Результаты выглядят смешанными: компания продолжает уверенно наращивать выручку за счет активной экспансии и сделок M&A, однако масштабные инвестиции в развитие, интеграцию новых активов и рост операционных расходов временно оказывают давление на рентабельность и чистую прибыль, - пишут эксперты. - При этом заметно снизился средний чек на фоне масштабных скидок с целью увеличения посещаемости. Несмотря на рост долговой нагрузки и отрицательный свободный денежный поток, мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на компанию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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