Участие в размещении бондов "ВИС финанс" интересно при снижении купона не более чем до 16,50% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении нового выпуска облигаций ООО "ВИС финанс" серии БО-П14 интересно при снижении первоначально заявленного купона не более чем до 16,50%, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

"ВИС финанс" 4 августа соберет заявки на размещение выпуска БО-П14 на сумму до 2,5 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 17,00%, доходность к погашению (YTM) - 18,39%. Предусмотрен ковенантный пакет. Размещение планируется на 6 августа.

"Бумаги компаний с рейтингом А+ и погашением через 1-3 года торгуются с доходностями в пределах 16,50-17,20%, - указывают эксперты. - В то же время 3-летний "фикс" "ВИС финанс" серии БО-П13 дает доходность в 17,85%. Условия по новому выпуску предполагают премию к бумагам "ВИС финанс" свыше 50 б. п. и 120 б. п. - к облигациям других эмитентов с аналогичным рейтингом. На наш взгляд, участие в размещении интересно при снижении купона не более чем до 16,50% (YTM 17,81%)".

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