Рубль днем продолжает дешеветь в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 3 августа. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник, рубль умеренно слабеет на фоне падения цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,847 руб., что на 10,56 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 77 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,15 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 87 копеек, до 92,09 руб./EUR1.

Прогнозный диапазон для пары юань/рубль на ближайшие дни составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

"На минувшей неделе рубль слабел, что привело к смещению котировок стоимости юаня к максимальным с марта 2026 года уровням в район 11,7-11,8 руб./юань, - напоминает аналитик. - Тренд к поступательному ослаблению рубля продолжается уже с середины июня и, вероятно, связан с системным сокращением валютной выручки экспортеров на фоне снижения мировых цен на нефтегазовое сырье и ограничения физических объемов экспортных поставок".

В краткосрочной перспективе эксперт ориентируется на сохранение котировок в диапазоне 11,5-12 руб./юань. В среду ожидается информация по операциям Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила (сюрпризов, на взгляд Попова, не будет, и небольшие объемы покупки валюты сохранятся).

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре евро/рубль - 89-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению