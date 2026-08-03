Акции Норникеля, Яндекса и НОВАТЭКа будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Норильского никеля", "Яндекса" и "НОВАТЭКа" будут интересны на текущей неделе, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Василия Буянова.

"На прошлой неделе индекс Мосбиржи прибавил 2,79% с учетом дополнительных торговых сессий, завершив вторую неделю активного роста подряд, - напоминает эксперт. - Отскок идет полным ходом, и главное сейчас - не реагировать чрезмерно на любые коррекции: после резкого подъема рынок может позволить себе небольшой откат без негативных последствий".

Акции "Норникеля" после июльского обвала к годовым минимумам (около 96 руб.) развернулись вверх и уверенно восстанавливаются, отмечает Буянов. Котировки в понедельник прошли значимый уровень поддержки в 119 руб. Возврат выше этой отметки, по мнению эксперта, технически отменяет летний пробой вниз и открывает путь к следующим сопротивлениям.

"Фундаментально бумаге помогает разворот рынка: смягчение денежно-кредитной политики и рост сырьевых цен в первую очередь "поднимают" перепроданных экспортеров, - пишет аналитик. - Ожидаем дальнейшего роста: через две недели акции могут торговаться в диапазоне 128-131 руб. (5-7,5%)".

Акции "Яндекса", в свою очередь, развернулись от июльских минимумов и на прошлой неделе пробили сопротивление в районе 3855 руб., которое теперь выступает поддержкой, считает Буянов.

" Индекс относительной силы держится в верхней половине диапазона, подтверждая силу покупателей, - указывает он. - Фундаментально бизнес компании растет двузначными темпами, а ИТ-сектор остается одним из главных бенефициаров цикла снижения ставки. Считаем, что восстановление продолжится: через две недели акции могут торговаться в диапазоне 4100-4200 руб. (3,5-6%)".

Стратег БКС отмечает также, что акции "НОВАТЭКа" сломали нисходящий тренд, берущий начало в марте, и закрепились выше круглой отметки 1000 руб. и значимого уровня 979 руб., который теперь выступает поддержкой.

"Индекс относительной силы уверенно держится выше 50 пунктов, подтверждая смену тренда. Фундаментально бумаге помогает рост мировых цен на нефть и газ, ставший ключевым драйвером разворота. Ожидаем дальнейшего восстановления: через две недели акции могут торговаться в диапазоне 1060-1080 руб. (5-7%)", - пишет Буянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг,