.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции Норникеля, Яндекса и НОВАТЭКа будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Экономисты прогнозируют слабый рост промышленности в 3-м квартале
Улучшение динамики промпроизводства в июне и повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей в июле не меняют перспектив сектора на текущий квартал, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Динамика...
 
Сроки доставки в РФ китайской электроники выросли в 2 раза
Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов....
 
Продажи автомобилей в РФ в июле подросли на 0,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, четыре месяца подряд показывавший двузначные темпы роста, в июле вырос год к году лишь на символические 0,2%, до 129,414 тыс. единиц, свидетельствуют данные Минпромторга на...
 
03 августа 2026 года 15:12

Акции Норникеля, Яндекса и НОВАТЭКа будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Норильского никеля", "Яндекса" и "НОВАТЭКа" будут интересны на текущей неделе, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Василия Буянова.

"На прошлой неделе индекс Мосбиржи прибавил 2,79% с учетом дополнительных торговых сессий, завершив вторую неделю активного роста подряд, - напоминает эксперт. - Отскок идет полным ходом, и главное сейчас - не реагировать чрезмерно на любые коррекции: после резкого подъема рынок может позволить себе небольшой откат без негативных последствий".

Акции "Норникеля" после июльского обвала к годовым минимумам (около 96 руб.) развернулись вверх и уверенно восстанавливаются, отмечает Буянов. Котировки в понедельник прошли значимый уровень поддержки в 119 руб. Возврат выше этой отметки, по мнению эксперта, технически отменяет летний пробой вниз и открывает путь к следующим сопротивлениям.

"Фундаментально бумаге помогает разворот рынка: смягчение денежно-кредитной политики и рост сырьевых цен в первую очередь "поднимают" перепроданных экспортеров, - пишет аналитик. - Ожидаем дальнейшего роста: через две недели акции могут торговаться в диапазоне 128-131 руб. (5-7,5%)".

Акции "Яндекса", в свою очередь, развернулись от июльских минимумов и на прошлой неделе пробили сопротивление в районе 3855 руб., которое теперь выступает поддержкой, считает Буянов.

" Индекс относительной силы держится в верхней половине диапазона, подтверждая силу покупателей, - указывает он. - Фундаментально бизнес компании растет двузначными темпами, а ИТ-сектор остается одним из главных бенефициаров цикла снижения ставки. Считаем, что восстановление продолжится: через две недели акции могут торговаться в диапазоне 4100-4200 руб. (3,5-6%)".

Стратег БКС отмечает также, что акции "НОВАТЭКа" сломали нисходящий тренд, берущий начало в марте, и закрепились выше круглой отметки 1000 руб. и значимого уровня 979 руб., который теперь выступает поддержкой.

"Индекс относительной силы уверенно держится выше 50 пунктов, подтверждая смену тренда. Фундаментально бумаге помогает рост мировых цен на нефть и газ, ставший ключевым драйвером разворота. Ожидаем дальнейшего восстановления: через две недели акции могут торговаться в диапазоне 1060-1080 руб. (5-7%)", - пишет Буянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг,