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03 августа 2026 года 14:36

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Microsoft

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $501,44 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 11,2%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Финансовые результаты Microsoft за 4К2026 фингода оказались значительно лучше ожиданий рынка: выручка выросла на 18% г/г, до $90 млрд, превысив консенсус-прогноз на 2,7%, отмечает эксперт. Прогноз менеджмента также оказался сильнее ожиданий: в 1К2027 фингода Microsoft ожидает выручку в диапазоне $89,85-90,95 млрд. Рынок воспринял отчетность крайне позитивно.

"Главным риском для инвестиционного кейса остаются рекордные расходы на дата-центры, процессоры и AI-инфраструктуру, - указывает Лозовой. - Несмотря на сильный операционный денежный поток, свободный денежный поток продолжает находиться под давлением, а в 2027 фингоду капитальные затраты снова вырастут. Дополнительными рисками являются снижение облачной маржинальности из-за роста использования AI-сервисов, сохраняющийся дефицит вычислительных мощностей и возможное замедление роста Azure".

Microsoft Corp. - американская высокотехнологическая компания, конгломерат в сфере программного обеспечения для бизнеса и частных лиц, провайдер облачной платформы Microsoft Cloud и один из лидеров всего американского фондового рынка.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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