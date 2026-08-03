Альфа-банк пересмотрел прогноз по ставке ЦБ РФ на конец 2026 года с 13% до 13,5%

Альфа-банк пересмотрел прогноз по ключевой ставке Банка России на конец 2026 года с 13% до 13,5%, сообщается в обзоре экономистов банка Наталии Орловой, Валерии Кобяк и Глеба Барабанова.

Результаты I полугодия в целом и июня в частности показали слабую динамику роста российской экономики, отмечают эксперты. Так, рост ВВП составил всего 0,3% за I полугодие в основном за счет слабого роста промпроизводства. За пять месяцев 2026 года импорт товаров вырос на 11% г/г в номинальном выражении, что оказалось выше прогнозов банка и "говорит о восстановлении доли импорта к ВВП на фоне ограничения факторов внутреннего предложения". Рост потребления на этом фоне остается быстрым, и по итогам I полугодия оборот розничной торговли составил 5,4% г/г.

Более проявленными стали признаки охлаждения на рынке труда, указывают экономисты. В июне уровень безработицы поднялся до 2,2%, а рост зарплат, по данным за май, замедлился до 10% г/г. "Охлаждение темпов роста номинальных зарплат происходит быстрее, чем мы предполагали, однако оживление кредитной активности и снижение нормы сбережений будут поддерживать конечный спрос в ближайшее время", - отмечают они.

С учетом динамики показателей мая-июня эксперты скорректировали свои прогнозы на 2026 год.

"Мы понижаем наш прогноз темпов роста ВВП до 0,1%. Более слабые темпы роста в 2026 году будут отражать сочетание более глубокого спада инвестиций (-4% г/г), более быстрого роста потребления (+3,3% г/г) и более быстрого роста импорта товаров (+11% г/г). Прогноз по безработице повышен до 2,3% на конец текущего года, хотя в среднем по году показатель останется на уровне 2,2%, скорректирован вниз прогноз темпа роста номинальных зарплат до 10% г/г. При этом с учетом ограничений на стороне предложения мы ожидаем, что инфляция составит 7,5% по итогам текущего года, что будет сдерживать снижение ключевой ставки. Мы смещаем наши ожидания по ставке на конец 2026 года к уровню 13,5%. Прогноз по курсу рубля остается без изменений на уровне 87 руб./$1 на конец 2026 года", - говорится в отчете.

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