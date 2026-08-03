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03 августа 2026 года 13:28

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $185,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3,5%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Второй квартал оказался крайне сильным для Chevron - компания стала одним из ключевых бенефициаров роста цен на нефть и нефтепродукты из-за конфликта на Ближнем Востоке, - отмечает эксперт. - В то же время мы допускаем, что локально рынок нефти находится на пике цикла, так как в случае завершения ближневосточного конфликта рынок нефти может в среднесрочной перспективе перейти в состояние достаточно устойчивого профицита".

Сейчас Chevron оценивается в 6 EV/EBITDA 2026E, что, на взгляд аналитика, является недостаточно низким значением для текущего уровня цен на нефть.

Среди ключевых рисков для Chevron Кауфман выделяет возможность снижения цен на нефть, например, в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке, а также конкуренцию с ОПЕК+ и рядом стран вне альянса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-CHEVRON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ