"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $185,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 3,5%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Второй квартал оказался крайне сильным для Chevron - компания стала одним из ключевых бенефициаров роста цен на нефть и нефтепродукты из-за конфликта на Ближнем Востоке, - отмечает эксперт. - В то же время мы допускаем, что локально рынок нефти находится на пике цикла, так как в случае завершения ближневосточного конфликта рынок нефти может в среднесрочной перспективе перейти в состояние достаточно устойчивого профицита".

Сейчас Chevron оценивается в 6 EV/EBITDA 2026E, что, на взгляд аналитика, является недостаточно низким значением для текущего уровня цен на нефть.

Среди ключевых рисков для Chevron Кауфман выделяет возможность снижения цен на нефть, например, в случае завершения конфликта на Ближнем Востоке, а также конкуренцию с ОПЕК+ и рядом стран вне альянса.

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