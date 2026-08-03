Наиболее устойчиво выглядят акции качественных эмитентов с сильными финрезультатами - "Финам"

Наиболее устойчиво в данное время выглядят акции качественных эмитентов с сильными финансовыми результатами, говорится в комментарии директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

"Российский рынок сохраняет потенциал движения выше текущих уровней только при одновременном выполнении нескольких условий: дальнейшее замедление инфляции, отсутствие нового санкционного давления, стабильный рубль и сохранение нефтяных котировок выше бюджетных ориентиров, - отмечает эксперт. - Пока же рынок остается в режиме выборочной покупки сильных компаний, тогда как широкого роста большинства бумаг ожидать преждевременно. Вероятнее всего, неделя пройдет под знаком высокой волатильности у текущих уровней".

Наиболее устойчиво, по мнению Кабакова, по-прежнему выглядят бумаги качественных эмитентов с сильными финансовыми результатами.

"Озон" подтвердил статус одной из самых быстрорастущих публичных компаний: рост выручки почти на 47%, существенное увеличение EBITDA и сохранение прогноза по прибыли делают бумаги фундаментально привлекательными, хотя после сильного роста пространство для переоценки постепенно сокращается, - указывает стратег. - "Яндекс" также демонстрирует сильную операционную динамику, улучшает денежный поток и сокращает долговую нагрузку, сохраняя статус одного из наиболее качественных представителей технологического сектора".

В свою очередь, Сбербанк, на взгляд Кабакова, вновь подтвердил способность стабильно генерировать рекордную прибыль даже в условиях высоких ставок, оставаясь одним из главных бенефициаров постепенного смягчения денежно-кредитной политики. ВТБ остается значительно более рискованной историей: несмотря на рост доходов, давление на прибыль и рентабельность сохраняется.

"Среди экспортеров сохраняется преимущество нефтегазового сектора благодаря более слабому рублю, тогда как металлурги остаются чувствительными к слабому мировому спросу и динамике цен на сырье", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.