Ожидаемый средний курс доллара в августе - около 78,7 руб./$1 - "Велес Капитал"

Ожидаемый средний курс доллара в августе, по оценке начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, составляет около 78,7 руб./$1.

"В июле средний курс доллара к рублю вырос второй месяц подряд и достиг максимального уровня с марта текущего года. При этом внутри месяца динамика была волатильной, основной причиной такой волатильности мы считаем нестабильность геополитической премии за риск", - отмечает эксперт в комментарии.

Фактор укрепления рубля от экспортной выручки прошлых месяцев, по его оценке, почти исчерпан и сейчас уже полностью нейтрализуется покупками валюты по бюджетному правилу.

"В конце июля цены на нефть Brent вновь демонстрировали рост, однако волатильность нефтяного фактора, связанная с геополитикой, а также вероятное расширение дисконта российской нефти к Brent сводят преимущество для российской валюты к минимуму, - считает Кравченко. - В результате внешнеторговые условия уже не дают рублю заметного импульса к укреплению, хотя и могли бы ограничить его ослабление при ухудшении других факторов".

Дифференциал внутренних и внешних ставок продолжает сужаться, но, по мнению аналитика, по-прежнему вносит положительный вклад в поддержку рубля. Банк России снизил ключевую ставку, однако повышение прогнозов по инфляции и траектории ключевой ставки удлиняет путь дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это, на взгляд аналитика, продлевает положительный эффект для рубля, поддерживая интерес к рублевым активам.

"В базовом сценарии мы ожидаем средний курс доллара в августе около 78,7 руб., - указывает стратег инвесткомпании. - Такой прогноз предполагает сохранение текущих фундаментальных факторов в целом на прежнем уровне и допускает некоторое укрепление рубля в течение августа от уровней конца июля. Однако основным ориентиром для курса остается по-прежнему премия за геополитический риск. В случае ее роста мы ожидаем рост курса доллара до диапазона 82,8-84,5 руб.".

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