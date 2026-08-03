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03 августа 2026 года 11:57

Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" на фоне опубликованных финрезультатов за 2К26 по МСФО, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

Совокупная выручка "Ленты" во 2К26 выросла на 28% г/г до 342 млрд руб., объем продаж в сопоставимых магазинах - на 6,5% г/г, показатель EBITDA до применения МСФО 16 поднялся на 3% г/г до 78 млрд руб., что соответствует рентабельности в 6,7%, отмечает эксперт. "

"Результаты за 2К26 были сильными: рост выручки отразил как хорошую динамику сопоставимых продаж, так и приобретения (включая бывшую сеть гипермаркетов "О''КЕЙ"), - пишет Белов. - Рентабельность находилась под давлением в соответствии с общей тенденцией в отрасли и необходимостью интеграции приобретенных активов, но мы отмечаем улучшение рентабельности по EBITDA по сравнению с предыдущим кварталом. Оцениваем результаты как положительные и считаем, что среднесрочные перспективы "Ленты" остаются сильными".

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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