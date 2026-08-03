"АКБФ" понижает прогнозную цену акций Сбербанка до 472,73 руб. для "обычки" и до 462,53 руб. для "префов"

Инвестиционая компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций акций Сбербанка с 473,99 руб. до 472,73 руб., привилегированных - с 463,66 руб. до 462,53 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

"С начала мая обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка подешевели на 14% и 13% соответственно, тогда как индекс Мосбиржи снизился на 20%, - отмечают эксперты. - При этом финансовые результаты банка продолжают демонстрировать устойчивость. Сбербанк увеличил чистую прибыль, улучшил рентабельность капитала и сохранил высокую эффективность бизнеса".

Вместе с тем менеджмент скорректировал прогнозы по экономике и кредитному рынку, что отразилось на долгосрочной оценке стоимости акций.

"Мы незначительно снизили прогноз по объему активов Сбербанка на конец 2026 года - до 72,8 трлн рублей против 74,4 трлн рублей ранее. Одновременно повысили прогноз чистого процентного дохода с 3,7 трлн до 4,1 трлн рублей, - указывают стратеги "АКБФ", - По-прежнему ожидаем, что чистая прибыль банка по итогам 2026 года достигнет 1,91 трлн рублей, а дивиденды составят 42,27 рубля на акцию".

Вместе с тем аналитики сохраняют осторожный взгляд на 2027 год. Усиление ценового давления и возможное ослабление потребительского спроса, по их оценкам, могут привести к снижению чистой прибыли примерно до 1,3 трлн рублей.

"С учетом обновленных прогнозов расчетная справедливая стоимость акций была незначительно пересмотрена вниз - до 472,73 рубля за обыкновенную акцию и 462,53 рубля за привилегированную, - констатируют эксперты. - Несмотря на корректировку, оценки по-прежнему предполагают потенциал роста 72% для обыкновенных и 67% для привилегированных акций. Мы сохраняем рекомендацию "покупать", учитывая при этом высокую для бумаг в нашем покрытии 45%-ную поправку на инвестиционные риски".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.