Курс пары рубль/юань может краткосрочно уйти ниже 11,70 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары рубль/юань может краткосрочно уйти ниже 11,70 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"После завершения налогового периода на рубль сильнее стали давить покупатели, - пишут эксперты. - Впрочем, в пятницу валютный рынок все же стабилизировался. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,77 руб./юань. Сейчас участники будут ждать анонса августовских объемов операций с валютой по бюджетному правилу (в среду днем). Заметное сокращение покупок может на время увести курс ниже 11,70 руб./юань".

Цены на нефть на минувшей неделе двигались разнонаправленно, реагируя на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, напоминают аналитики. На выходных Дональд Трамп заявил о достижении сделки по Ормузу и планах по проведению переговоров в ближайшее время. На этом фоне октябрьские фьючерсы Brent снизились к $83,3/барр. В целом в случае достижения конкретных договоренностей нефть способна протестировать сверху отметку в $80/барр., полагают в банке.

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