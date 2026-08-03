Сильная отчетность Норникеля подтверждает потенциал роста его акций - Freedom Global

Сильная отчетность ГМК "Норильский никель" подтверждает потенциал роста его акций, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов.

"Норникель" отчитался по МСФО за первое полугодие ростом выручки на 28% г/г, до $8,3 млрд, при увеличении EBITDA на 50% г/г, до $3,94 млрд, а также повышении чистой прибыли в 2,4 раза, до $2 млрд, отмечается в комментарии.

"Показанные результаты мы оцениваем как сильные, - пишет эксперт. - Основным драйвером улучшения финансовых показателей стал рост мировых цен на металлы. При этом крепкий рубль, инфляция и повышение НДПИ привели к росту денежных операционных затрат на 26%, поэтому сохранение высокой рентабельности во втором полугодии будет зависеть от сырьевой конъюнктуры и курса рубля".

При цене акции 119 руб. капитализация "Норникеля" составляет около 1,82 трлн руб., или $22,8 млрд, указывает Чернов. С учетом чистого долга стоимость бизнеса достигает примерно $31,8 млрд.

"При условном приведении полугодовых результатов к годовому уровню акции торгуются примерно по 4x EV/EBITDA, 5,7 прибыли и 1,4 выручки. Для компании с рентабельностью EBITDA 47% и умеренной долговой нагрузкой эти значения остаются привлекательными", - подчеркивает эксперт.

Основным ограничением, по его мнению, остается свободный денежный поток, который снизился на 20%, до $1,15 млрд, из-за роста оборотного капитала и капитальных затрат. Поэтому возможное возвращение промежуточных дивидендов станет сильным сигналом для акций, хотя высокая инвестиционная программа на 240 млрд руб. ограничивает потенциальный размер выплаты.

"Подтверждаем целевую цену по акции "Норникеля" на уровне 180 руб. и рейтинг "покупать", - пишет Чернов. - Реализации потенциала роста в бумаге будут способствовать высокие цены на металлы, снижение процентных расходов, возможное возвращение дивидендов и расширение производственных мощностей".

Основные риски, по мнению аналитика, заключаются в возможном укреплении рубля, росте затрат и НДПИ, а также в высокой инвестиционной нагрузке и возможной коррекции цен на металлы, производимые компанией.

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