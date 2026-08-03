Охлаждение активности покупателей ожидается на рынке акций в начале недели - ПСБ

Охлаждение активности покупателей ожидается на рынке акций в начале недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Рынок акций за последние две недели достаточно резво отскочил от многолетних минимумов и смог не только снять сильную перепроданность, но и войти в зону локальной перекупленности,- отмечает эксперт в комментарии. - Учитывая, что значимых позитивных вводных, поддерживающих безоткатный рост рынка, за это время не появилось, мы ждем охлаждения активности покупателей в начале этой недели, с ослаблением импульса к росту индекса Мосбиржи и переходом его к проторговке диапазона, сформированного на прошлой неделе, - зоны 2180-2280 пунктов".

На взгляд эксперта, ключевым уровнем, за который может развернуться борьба краткосрочных инвесторов, в понедельник может выступить отметка в 2250 пунктов.

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