Фондовые индексы США завершили торги ростом, цены на нефть снижаются

Уолл-стрит завершила торги пятницы ростом. Рынки акций Азии в основном снижаются. Цены на нефть резко снижаются, Brent торгуется у $83,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.

Индекс потребительского доверия в США в июле составил 55,2 пункта против 49,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 54,4 пункта. Аналитики ожидали ее пересмотра до 54 пунктов, по данным Trading Economics.

Индикатор отношения потребителей к текущей экономической ситуации подскочил до 54,8 пункта с 47,7 пункта в июне, подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 55,4 пункта с 50,7 пункта. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 4,2% с 4,6%, однако остаются намного выше уровня в 3,4%, зафиксированного в феврале (до начала военного конфликта на Ближнем Востоке).

Лидером подъема среди компонентов индексов Dow Jones и S&P 500 стала Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+15,3%). Крупнейший в мире интернет-ритейлер во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем втрое. Доходы облачного сервиса Amazon Web Services (ключевого подразделения компании, продающего вычислительные мощности крупнейшим игрокам ИИ-сектора) выросли на максимальные с 2021 года 37% и превзошли прогнозы аналитиков.

Сильная отчетность Amazon укрепила доверие инвесторов к акциям компаний, осуществляющих значительные инвестиции в развитие ИИ-технологий. Опасения по поводу того, что срок окупаемости таких вложений может оказаться слишком большим, оказывали давление на технологический сектор ранее в июле, отмечает Reuters.

Самые большие потери в составе Dow Jones понесла Apple Inc. (SPB: AAPL) (-7,4%). Компания нарастила чистую прибыль в третьем финквартале на 27%, выручку - на 16%, однако это не произвело впечатления на инвесторов.

В индексе S&P 500 наибольшее падение продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy (-16,7%), пересмотревший годовой прогноз выручки до $5,215-5,255 млрд с $5,195-5,275 млрд.

Рыночная стоимость Coinbase Global (SPB: COIN) сократилась на 10,6%. Оператор криптовалютно