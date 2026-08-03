.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовые индексы США завершили торги ростом, цены на нефть снижаются
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Экономисты прогнозируют слабый рост промышленности в 3-м квартале
Улучшение динамики промпроизводства в июне и повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей в июле не меняют перспектив сектора на текущий квартал, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Динамика...
 
Сроки доставки в РФ китайской электроники выросли в 2 раза
Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов....
 
Продажи автомобилей в РФ в июле подросли на 0,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, четыре месяца подряд показывавший двузначные темпы роста, в июле вырос год к году лишь на символические 0,2%, до 129,414 тыс. единиц, свидетельствуют данные Минпромторга на...
 
03 августа 2026 года 10:15

Фондовые индексы США завершили торги ростом, цены на нефть снижаются

Уолл-стрит завершила торги пятницы ростом. Рынки акций Азии в основном снижаются. Цены на нефть резко снижаются, Brent торгуется у $83,2 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.

Индекс потребительского доверия в США в июле составил 55,2 пункта против 49,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 54,4 пункта. Аналитики ожидали ее пересмотра до 54 пунктов, по данным Trading Economics.

Индикатор отношения потребителей к текущей экономической ситуации подскочил до 54,8 пункта с 47,7 пункта в июне, подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 55,4 пункта с 50,7 пункта. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 4,2% с 4,6%, однако остаются намного выше уровня в 3,4%, зафиксированного в феврале (до начала военного конфликта на Ближнем Востоке).

Лидером подъема среди компонентов индексов Dow Jones и S&P 500 стала Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+15,3%). Крупнейший в мире интернет-ритейлер во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем втрое. Доходы облачного сервиса Amazon Web Services (ключевого подразделения компании, продающего вычислительные мощности крупнейшим игрокам ИИ-сектора) выросли на максимальные с 2021 года 37% и превзошли прогнозы аналитиков.

Сильная отчетность Amazon укрепила доверие инвесторов к акциям компаний, осуществляющих значительные инвестиции в развитие ИИ-технологий. Опасения по поводу того, что срок окупаемости таких вложений может оказаться слишком большим, оказывали давление на технологический сектор ранее в июле, отмечает Reuters.

Самые большие потери в составе Dow Jones понесла Apple Inc. (SPB: AAPL) (-7,4%). Компания нарастила чистую прибыль в третьем финквартале на 27%, выручку - на 16%, однако это не произвело впечатления на инвесторов.

В индексе S&P 500 наибольшее падение продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy (-16,7%), пересмотревший годовой прогноз выручки до $5,215-5,255 млрд с $5,195-5,275 млрд.

Рыночная стоимость Coinbase Global (SPB: COIN) сократилась на 10,6%. Оператор криптовалютно