Фондовые индексы США завершили торги ростом, цены на нефть снижаются
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.
Индекс потребительского доверия в США в июле составил 55,2 пункта против 49,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 54,4 пункта. Аналитики ожидали ее пересмотра до 54 пунктов, по данным Trading Economics.
Индикатор отношения потребителей к текущей экономической ситуации подскочил до 54,8 пункта с 47,7 пункта в июне, подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 55,4 пункта с 50,7 пункта. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 4,2% с 4,6%, однако остаются намного выше уровня в 3,4%, зафиксированного в феврале (до начала военного конфликта на Ближнем Востоке).
Лидером подъема среди компонентов индексов Dow Jones и S&P 500 стала Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+15,3%). Крупнейший в мире интернет-ритейлер во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем втрое. Доходы облачного сервиса Amazon Web Services (ключевого подразделения компании, продающего вычислительные мощности крупнейшим игрокам ИИ-сектора) выросли на максимальные с 2021 года 37% и превзошли прогнозы аналитиков.
Сильная отчетность Amazon укрепила доверие инвесторов к акциям компаний, осуществляющих значительные инвестиции в развитие ИИ-технологий. Опасения по поводу того, что срок окупаемости таких вложений может оказаться слишком большим, оказывали давление на технологический сектор ранее в июле, отмечает Reuters.
Самые большие потери в составе Dow Jones понесла Apple Inc. (SPB: AAPL) (-7,4%). Компания нарастила чистую прибыль в третьем финквартале на 27%, выручку - на 16%, однако это не произвело впечатления на инвесторов.
В индексе S&P 500 наибольшее падение продемонстрировал регистратор доменных имен GoDaddy (-16,7%), пересмотревший годовой прогноз выручки до $5,215-5,255 млрд с $5,195-5,275 млрд.
Рыночная стоимость Coinbase Global (SPB: COIN) сократилась на 10,6%. Оператор криптовалютно