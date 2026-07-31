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31 июля 2026 года 20:20

Подъем рынка акций в конце июля сдерживался упавшей нефтью, индекс МосБиржи превысил 2200п

Рынок акций РФ в последнюю неделю июля сохранил настрой на коррекционное восстановление от многолетних минимумов, однако покупки сдерживались снижением нефти (сентябрьский фьючерс на нефть Brent упал в район $87 за баррель), рисками новых антироссийских санкций Запада и геополитической напряженностью на фоне конфликта РФ-Украина. Индекс МосБиржи на неделе поднимался выше 2280 пунктов (максимум с начала июля), после чего скорректировался и завершил неделю в районе 2220 пунктов.

В период с 27 по 31 июля индекс МосБиржи вырос на 2,8% и составил 2226,36 пункта, индекс РТС прибавил 1% и достиг 882,61 пункта. Сентябрьский фьючерс на нефть Brent в этот период упал на 8,6%, до $89,9 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 1,43 рубля, до 79,4637 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с продолжения коррекционного роста после неожиданного решения ЦБ РФ 24 июля снизить ключевую ставку, локомотивом выступили бумаги финкомпаний и металлургов, а нефтяной сектор просел вместе с упавшей нефтью (сентябрьский фьючерс на нефть Brent откатился к $90 за баррель) на фоне локального затишья на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов и вернулся к уровню 2,5-недельной давности; из индексных бумаг лидировали в росте акции МКПАО "Озон" (+9,9%), "Полюса" (+9,2%), Совкомбанка (+9,2%), но подешевели бумаги "Роснефти" (-2,4%), "Татнефти" (-1,4%). Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.