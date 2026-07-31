Изменения курса рубля к мировым валютам в пятницу оказались незначительными, поддержку нацвалюте оказали растущие цены на нефть

Москва. 31 июля. Китайский юань лишь слегка снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Изменения курса рубля к основным мировым валютам в последний торговый день июля в целом оказались незначительными; поддержку нацвалюте оказывали растущие цены на нефть.

Стоимость юаня по данным на 19:00 мск составила 11,732 рубля, что всего на 1,8 копейки (на 0,15%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск вырос в цене на 0,35% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,36 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,32%, до 91,13 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара США с 1 августа на 39,36 копейки, до 79,4637 руб./$1, но повысил курс евро на 31,49 копейки, до 91,1925 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,7694 руб./юань, что 5 копеек ниже курса на 31 июля.

Мировые цены на нефть после утреннего снижения днем перешли к росту на торгах в пятницу. При этом вечером они все еще остаются в плюсе, немного отступив от внутридневных максимумов. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $89,88 за баррель, на 0,95% выше, чем на закрытие