Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса МосБиржи выше 2220 пунктов

Москва. 31 июля. Российский рынок акций в пятницу подрос на фоне разнополярных внешних сигналов и подорожавшей нефти (сентябрьский фьючерс на Brent подскочил к $90 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 2220 пунктов.

По итогам дневных торгов индекс МосБиржи составил 2226,36 пункта (+0,8%), индекс РТС - 882,61 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 4,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составил 79,4637 руб. (-39,36 копейки).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 1-2,8%.

Подорожали в пятницу акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,3%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -1,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что не уверен, выдадут ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. "Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп в интервью Financial Times. Он добавил, что это "очень необычное оружие" и нужно быть осторожным с тем, кому США "выдают лицензии". "Мы не раздаем лицензии на такую технику", - отметил Трамп.

Президент США заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении конфликта вокруг Украины. Он подтвердил, что два его посланника (Джаред Кушнер и Стив Уиткофф) в ближайшие дни совершат свой первый визит на