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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю - 11,5-12 руб./юань - ПСБ
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31 июля 2026 года 19:01

Вероятный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю - 11,5-12 руб./юань - ПСБ

Вероятный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю - 11,5-12 руб./юань, для цены нефти - $85-95/барр. Brent, говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

"Рубль на текущей неделе ослаб по отношению к основным мировым валютам, - пишут эксперты. - Давление на него оказали сокращение предложения валюты со стороны экспортеров после прохождения пика налоговых выплат и дефицит юаневой ликвидности. В результате юань прибавил более 2,5% и вышел в середину диапазона 11,5-12 рублей. На следующей неделе ожидаем юань в диапазоне 11,5-12 рублей, доллар - 77-82 рубля".

По мнению аналитиков, важным ориентиром для рынка станет публикация параметров операций по бюджетному правилу.

В свою очередь, цены на Brent продемонстрировали повышенную волатильность на неделе. Причиной стала временная дипломатическая пауза в противостоянии США и Ирана, полагают аналитики банка. Срыв дипломатической паузы между США и Ираном вновь вернул в котировки геополитическую премию, позволив Brent отыграть ранние потери.

На следующей неделе эксперты ожидают сохранения высокой волатильности и движения Brent в диапазоне $85-95/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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