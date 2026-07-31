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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возможно умеренное ослабление рубля до 11,55-12,15 руб./юань на следующей неделе - УК "Первая"
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31 июля 2026 года 18:41

Возможно умеренное ослабление рубля до 11,55-12,15 руб./юань на следующей неделе - УК "Первая"

Возможно умеренное ослабление рубля до 11,55-12,15 руб./юань и 78-82 руб./$1 на следующей неделе, говорится в комментарии старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк.

"Рубль ослаб на неделе в условиях завершения крупных налоговых и дивидендных выплат. Нефтяные котировки скорректировались после значительного роста, что также могло умерить ожидания по пространству для укрепления рубля, - отмечает эксперт. - Поступления валютной выручки, вероятно, сократились из-за особенностей в расчетах за поставки и снижением платежей в бюджет в августе. Импорт товаров и услуг, скорее всего, остается повышенным".

По мнению Ващелюк, на следующей неделе баланс факторов может способствовать продолжению умеренного ослабления рубля в пределах диапазонов 78-82 руб./$1 и 11,55-12,15 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ