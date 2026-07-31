"Велес Капитал"подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ЮГК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) с целевой ценой 1,0667 рубля за бумагу, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"БТС-Мост холдинг" направила в Центробанк оферту на выкуп акций ЮГК. "Цена оферты пока не раскрывается, однако мы полагаем, что будет применен средневзвешенный показатель за последние 6 месяцев, текущее значение которого составляет около 0,73 руб., - пишет эксперт. - Мы отмечаем, что выставление оферты новым мажоритарным собственником компании послужит позитивным сигналом для рынка".

По мнению Данилова, следующим важным шагом в инвестиционном кейсе "ЮГК" должна стать актуализация стратегии развития. Согласно оценке аналитика, компания обладает потенциалом для наращивания производства золота с текущих 386 тыс. до 723 тыс. унций на горизонте 5 лет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.