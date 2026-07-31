Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2000-2100 пунктов на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2000-2100 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ.

"Российский рынок на текущей неделе продемонстрировал умеренный рост, продолжая отыгрывать решение ЦБ РФ по ставке, - отмечают эксперты в комментарии. - В четверг на рынке активизировались продажи - инвесторы перешли к фиксации прибыли по длинным позициям, в результате чего по итогам недели индекс Мосбиржи прибавил порядка 3,9%, закрепившись в диапазоне 2200-2250 пунктов".

По мнению аналитиков банка, на следующей неделе сохраняется риск возобновления негативной динамики на фондовом рынке. Высокая геополитическая неопределенность, риски замедления экономики и вероятная пауза в снижении ключевой ставки по-прежнему оказывают сдерживающее влияние.

Эксперты ожидают, что на следующей неделе индекс Мосбиржи может вернуться в диапазон 2000-2100 пунктов.

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