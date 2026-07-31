Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ДОМ.РФ с целевой ценой 3350 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

ДОМ.РФ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2К26 и 6М26: чистая прибыль за 2К26 составила 28,7 млрд руб. (+1% кв/кв, +22% г/г), прибыль по итогам 6М26 составила 57,2 млрд руб. (+46% г/г) при ROE на уровне 23,6%.

"Менеджмент ожидаемо повысил прогноз по прибыли до 117 млрд руб. (+32% г/г) при ROE на уровне 23,4% (против 22% у Сбербанка), и теперь это соответствует нашей модели, - отмечают эксперты. - Мы считаем, что дальнейший значимый пересмотр прогнозов на 2026 год уже маловероятен - на наш взгляд, при дальнейшем перевыполнении бизнес-плана в части доходов в 2П26 менеджмент может предпочесть доформировать резервы".

Акции ДОМ.РФ с начала года существенно опередили сектор и рынок в целом, особенно с учетом дивидендов, подчеркивают аналитики. По их оценке, акции компании на текущий момент торгуются с коэффициентами P/E и P/BV на уровне 3,5х и 0,74х соответственно, что предполагает 9-12%-ю премию к Сбербанку.

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