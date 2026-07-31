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31 июля 2026 года 17:00

"БКС МИ" повышает прогнозную цену акций Apple до $270

"БКС Мир инвестиций" повышает прогнозную цену акций Apple Inc. с $239 до $270 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу снижения на 11%, говорится в комментарии аналитика Сергея Потапова.

"Мы сохраняем "негативный" взгляд на Apple, несмотря на очередной сильный квартал, - пишет эксперт. - Видим здесь не новую базу для роста бизнеса, а пик цикла. Учитывая завышенную оценку, рынок может пересмотреть консенсус при спаде цикла. Именно здесь мы видим главный риск, а не в операционном ухудшении. Однако из-за сильных результатов мы повышаем целевую цену с $239 до $270 на горизонте 12 месяцев".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-APPLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА