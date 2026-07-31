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31 июля 2026 года 16:24

"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МДМГ

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") с прогнозной стоимостью 1800 руб. За штуку, сообщается в материале эксперта Николая Ковалева.

"Операционные результаты компании за 2К26 отразили высокие темпы роста выручки (+26% г/г), обусловленные приобретением активов и сильными трендами зрелой базы медицинских учреждений (+13% LFL), - отмечает аналитик. - "Мать и Дитя" показывает сильные операционные тренды, активно консолидирует сектор и эффективно распределяет капитал. Наша модель предполагает доходность свободного денежного потока в следующие 12 месяцев в 13%, из которых 8% составит дивидендная доходность".

Эксперт "Эйлера" сохраняет рекомендацию "покупать" с прогнозной ценой 1800 руб. за акцию и считает мультипликатор 2026п EV/EBITDA в 6х привлекательным с учетом высоких темпов роста и генерации денежных потоков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-МДМГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА