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31 июля 2026 года 15:43

Рубль умеренно дешевеет к мировым валютам в пятницу днем на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке

Москва. 31 июля. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу; курс рубля снижается к основным мировым валютам на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке. При этом аналитики отмечают, что в течение последних нескольких дней, после окончания налогового периода июля, предложение валюты на внутреннем валютном рынке не поспевает за спросом.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,778 рубля, что на 2,8 копейки (на 0,24%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом осталась на 4,14 копейки ниже уровня действующего официального курса, что объясняется тем, что данный курс был установлен Банком России по итогам первой половины торгов четверга, еще до того, как рубль перешел накануне к укреплению.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,64% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,59 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,35%, до 91,16 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть после утреннего снижения перешли к росту на торгах в пятницу, трейдеры оценивают объемы поставок ближневосточной нефти через ключевые транспортные маршруты и новости о развитии отношений США и Ирана. Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже