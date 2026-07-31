ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Озона на уровне 5450 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций МКПАО "Озон" на уровне 5450 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Результаты компании за 2К2026 оцениваем как сильные, компания подтвердила статус успешной экосистемы, а не просто маркетплейса, - пишет эксперт. - Отмечаем, что "Озон" начал полноценно работать на чистую прибыль, а не только на завоевание доли рынка".

На взгляд аналитика, основной риск сейчас заключается в естественном замедлении темпов роста e-commerce сегмента из-за насыщения российской интернет-аудитории, однако "Озон" успешно компенсирует это монетизацией внутренней экосистемы и развитием финтеха.

"Наш ориентир на 12 месяцев по бумагам компании остается на уровне 5450 руб./акцию", - указывает Крылова.

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