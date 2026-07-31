Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций НЛМК

Альфа-банк сохраняет рекомендацию "по рынку" для акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целевой ценой 108 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"НЛМК" раскрыл сокращенную отчетность по МСФО за 1П26. В годовом сопоставлении выручка снизилась на 12%, что соответствует динамике по сектору. EBITDA просела на 32% г/г - картина лучше, чем у "Северстали" и "ММК", отмечают эксперты.

"При этом свободный денежный поток за 1П26 оказался в минусе на 11 млрд руб. из-за значительного оттока средств в оборотный капитал на фоне большей доли экспортных продаж, - указывают Красноженов и Толстых. - Финансовое положение "НЛМК" остается устойчивым: соотношение чистого долга к EBITDA, по нашей оценке, в конце полугодия составило минус 0,89х. В условиях ограниченного раскрытия и на фоне завершения сезона отчетностей у металлургов мы не видим краткосрочных драйверов по кейсу "НЛМК".

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