Ориентиры для курса рубля на август - 77,5-84 руб./$1 и 11,4-12 руб./юань - Freedom Global

Ориентиры для курса рубля на август - 77,5-84 руб./$1, 88-95 руб./EUR1 и 11,4-12 руб./юань, полагает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

За июль пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 3%, пары USD/RUB и EUR/RUB на внебиржевых торгах поднялись на 2,5% и 3,9% соответственно, констатирует эксперт.

"Каковы перспективы нацвалюты в августе, который традиционно является сложным для нее месяцем? За 27 лет с августа 1998-го по 2025-й рубль снижался в паре с долларом в 20 случаях, - напоминает Мильчакова. - Год назад курс повысился на 0,22% на фоне встречи президентов России и США в Анкоридже, с которой у участников рынка были связаны большие позитивные ожидания, большинство которых не оправдалось. При отсутствии внешнеполитических прорывов, сопоставимых с прошлогодними переговорами между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вероятность ослабления рубля в предстоящем месяце оцениваем достаточно высоко".

По мнению аналитика, эффект от принятого в июле решения по ключевой ставке продолжит во многом определять конъюнктуру валютного рынка. Сильной девальвации рубля способен препятствовать рост востребованности рублевых депозитов, если их доходность стабилизируется.

Курс рубля по-прежнему будет зависеть от динамики цен на нефть марки Urals, полагает Мильчакова. Главными источниками неопределенности для рубля остаются угроза новых санкций и развитие ситуации вокруг Украины.

"Постепенное замедление роста российской экономики со временем может усилить давление на рубль, - полагает стратег инвесткомпании. - Кроме того, динамику курса будет определять наращивание Минфином объемов покупки валюты в августе для пополнения средств ФНБ. В условиях нормализации ситуации на нефтяном рынке это вызовет умеренное ослабление рубля".

Усиление волатильности на валютном рынке способно вызвать выступление главы ФРС Кевина Уорша на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, который состоится в третьей декаде августа, считает аналитик. В качестве стабилизирующего элемента в конце месяца может выступить налоговый период.

"Тем не менее среднесрочная тенденция к плавному снижению курса рубля может сохраняться до конца года, - прогнозирует Мильчакова. - Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на август: 77,5-84, 88-95 и 11,4-12 соответственно".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение пре