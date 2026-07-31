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31 июля 2026 года 14:00

Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций МДМГ на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "покупать" на фоне сильных операционных результатов за 2К2026, сообщается в комментарии аналитика Марии Лукиной.

Динамика выручки компании во 2К2026 остается весьма сильной: прирост в 25,9% г/г (+9,6% к/к) показан после скачка на 32,1% г/г в 1К26, отмечает эксперт. Всего в 1П26 выручка увеличилась на 29% г/г до 24,8 млрд руб., подчеркивает эксперт.

Помимо повышающегося объема услуг по ключевым направлениям, значительный вклад в результат продолжают вносить медицинские центры "Эксперт". "При покупке новых мощностей важный этап для МДМГ состоит в наращивании загрузки высокодоходных активов по примеру уже действующих", - указывает Лукина.

Аналитик считает операционные результаты сильными. При этом в рамках финансовой отчетности за 1П26 стратег допускает небольшое снижение рентабельности, которое будет носить временный характер, пока не будут оптимизированы отдельные статьи затрат после консолидации новых активов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-МДМГ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА