МДМГ остается одной из наиболее качественных историй в российском медицинском секторе - "Цифра брокер"

МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") остается одной из наиболее качественных историй в российском медицинском секторе, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Один из лидеров на рынке частных медицинских услуг опубликовал операционные и неаудированные финансовые результаты за II квартал 2026 года:

- Выручка выросла на 25,9% год к году и составила 13 млрд рублей.

- Сопоставимая выручка (LFL) увеличилась на 12,9% и составила 11,6 млрд рублей.

- Чистый долг на конец квартала составил 6,3 млрд рублей. CAPEX - 952 млн рублей.

"Во II квартале "Мать и дитя" вновь подтвердила статус одного из самых устойчивых представителей сектора здравоохранения, - пишут эксперты. - Операционные результаты оказались позитивными благодаря высоким темпам роста выручки и увеличению потока пациентов. Несмотря на постепенное ослабление эффекта от консолидации сети клиник "Эксперт", компания продолжает органически наращивать бизнес".

Аналитики отдельно отмечают высокую загрузку новых мощностей, которая поддерживает рост числа родов, хотя и оказывает давление на средний чек. В целом они оценивают результаты позитивно - компания сохраняет уверенные темпы развития и остается одной из наиболее качественных историй в российском медицинском секторе.

Стратеги подтверждают прогнозную цену акций эмитента на уровне 1632 рубля и рекомендацию "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.