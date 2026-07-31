.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Акции Озона привлекательны с фундаментальной точки зрения - "Эйлер"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Маркетплейсы хотят привлечь к борьбе с мошенническими переводами
Банк России предложил обязать владельцев цифровых платформ участвовать в противодействии переводам денежных средств без добровольного согласия клиента. Такая мера обсуждается при подготовке третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством, говорится в...
 
Налоговые льготы поставят на контроль
В России решили усилить контроль за налоговыми льготами, чтобы не тратить бюджетные средства на тех, кому не требуется помощь. Минфин, чтобы повысить прозрачность предоставления налоговых льгот, подготовил изменения в проект постановления, пишут...
 
Производители электроники просят ужесточить контроль за локализацией продукции
Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) попросила Минпромторг доработать механизмы борьбы с "псевдолокализацией" российской радиоэлектронной продукции - то есть случаями, в которых производители выдают иностранные решения за отечественные. Организация...
 
31 июля 2026 года 13:00

Акции Озона привлекательны с фундаментальной точки зрения - "Эйлер"

Акции МКПАО "Озон" привлекательны с фундаментальной точки зрения, отмечается в материале экспертов аналитической компании "Эйлер" Николая Ковалева и Федора Терехина.

"Озон" представил сильные финансовые результаты за 2К26: оборот, выручка и EBITDA выросли на 37-48% г/г, - пишут аналитики. - Рентабельность по EBITDA достигла пика в 4,6% - это уже почти верхняя граница стратегического диапазона руководства в 3-5% от оборота. Годовые планы компании, которые в базовом сценарии выглядели бы консервативно, по решению менеджмента остаются прежними и отражают плохо прогнозируемые операционные риски".

Компания не наблюдает аномального поведения ни селлеров, ни покупателей, а из превентивных мер риск-менеджмента выделяются мотивация продаж со склада продавца (FBS), децентрализация логистики и страхование запасов партнеров маркеплейса, отмечают эксперты.

Акции "Озона" с начала года упали на 30% против коррекции индекса Мосбиржи на 16%, констатируют стратеги "Эйлера". По их оценке, мультипликатор EV/EBITDA на следующие 12 месяцев равен 4х и является привлекательным с фундаментальной точки зрения.

"Озон" показал лидирующие темпы роста среди компаний, ориентированных на внутренние секторы, динамичный темп улучшения рентабельности, а также проводит выкуп акций и запустил распределение дивидендов", - отмечают Ковалев и Терехин.

Они подтверждают рекомендацию "покупать" для акций эмитента и прогнозную цену на уровне 7000 рублей на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 134%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ОЗОН-А