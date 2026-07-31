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31 июля 2026 года 12:30

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ДОМ.РФ

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ДОМ.РФ и сохраняют их в списке топ-идей, говорится в комментарии аналитиков.

Они оценивают результаты ДОМ.РФ за первую половину 2026 года позитивно. "Чистая прибыль превзошла наш прогноз и показала один из самых высоких темпов роста в секторе, - указывают эксперты. - Рентабельность капитала оказалась выше наших ожиданий. Рост корпоративного кредитного портфеля был высоким в первом полугодии, в то время как кредиты физическим лицам сократились на фоне секьюритизации части портфеля. Активы выросли на 22% год к году".

Повышение прогнозов менеджмента на конец текущего года стратеги также оценивают позитивно. "Новый ориентир по прибыли, 117 млрд рублей в 2026 году, на 12% выше предыдущего и на 8% выше наших ожиданий. Прогноз менеджмента по ROE 23,4% позволит компании стать одной из самых рентабельных в секторе в случае достижения таргета", - отмечают они.

Аналитики "Т-Инвестиций" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ДОМ.РФ и сохраняют их в списке топ-идей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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