"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций НЛМК

"БКС Мир инвестиций" сохраняет нейтральную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и прогнозную цену на уровне 76 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 8%, сообщается в обзоре аналитиков.

"Показатели компании за 1П2026 несколько хуже наших ожиданий, неприятным сюрпризом стал свободный денежный поток, который оказался в 5 раз хуже прогноза, пишет эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов. - Динамика показателей отражает сезонность бизнеса - в полугодовом сравнении она более умеренная".

Аналитики сохраняют "нейтральный" взгляд на акции "НЛМК": мультипликатор Р/Е в спотовых ценах составляет 8,3х против исторических 7,6х. С учетом их прогнозов на горизонте 12 месяцев целевой Р/Е на 2027 год. составляет 5,5х.

"Фундаментальная картина указывает на необходимость пока занять выжидательную позицию: текущая оценка выше нашего целевого мультипликатора на 2027 год, а негативный свободный денежный поток и снижение EBITDA создают риски в краткосрочной перспективе, - отмечают стратеги. - Ожидаем, что с постепенным снижением ключевой ставки строительный сектор будет постепенно восстанавливаться, что приведет к росту спроса на сталь и восстановлению отрасли".

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