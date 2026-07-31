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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Пара рубль/юань обладает потенциалом снижения до 11,70 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
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31 июля 2026 года 11:38

Пара рубль/юань обладает потенциалом снижения до 11,70 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань обладает потенциалом снижения до 11,70 руб./юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг продолжил слабеть, но вечером произошел разворот, и российская валюта укрепилась по итогам дня, - напоминают эксперты. - При этом динамика юаневых ставок овернайт была заметно более стабильной, чем ранее. В пятницу курс CNY/RUB находится у 11,75 руб./юань. В целом у юань-рубля есть потенциал к дальнейшему снижению в сторону 11,70 руб./юань".

Нефтяные цены в четверг значимо снизились - рынок отыгрывал сообщения о проходе ряда судов через Ормузский пролив, а также отдельные деэскалационные заявления, отмечают аналитики. В пятницу сентябрьские фьючерсы Brent торгуются у $87,9/барр., а октябрьские - вблизи $85,8/барр. На взгляд экспертов, в целом пока риски повторного ухода нефти в сторону $90/барр. сохраняются, особенно в случае эскалации на выходных.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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