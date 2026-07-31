Совкомбанк сохраняет положительную оценку долгосрочных перспектив акций Озона

Совкомбанк сохраняет положительную оценку долгосрочных перспектив акций МКПАО "Озон", говорится в материале аналитика банка Артура Легостаева.

"Сильные результаты "Озона" за 2К2026 превзошли наши ожидания, - пишет эксперт. - Считаем, что текущий гайденс по части роста GMV на 25-30% г/г по итогам 2026 года может быть превышен. Прогноз в части EBITDA порядка 200 млрд руб. по итогам года считаем реалистичным, но с риском невыполнения при превалировании эффектов увеличения расходов на ГСМ и по ожидаемым кредитным убыткам".

На инвестиционный кейс Озона в краткосрочной перспективе аналитик банка смотрит по-прежнему осторожно, несмотря на сильные результаты 2К26 и сильный гайденс на 2026 год. на фоне потенциальных рисков ухудшения операционной эффективности вследствие проблем с топливом и роста цен на него, а также регуляторных рисков коррекции налогового режима для самозанятых".

"Долгосрочно сохраняем положительный взгляд на акции и рекомендацию "покупать", - делает вывод стратег Совкомбанка.

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