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31 июля 2026 года 10:26

Рубль укрепляется в паре с юанем в пятницу утром, поддержку нацвалюте оказывают высокие цены на нефть

Москва. 31 июля. Китайский юань слегка снизился на Московской бирже при открытии торгов в пятницу; рубль укрепляется благодаря высоким ценам на нефть, несмотря на их небольшую отрицательную коррекцию.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7255 руб. (-2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,39 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу благодаря сигналам о том что добываемое в регионе Персидского залива сырье продолжает поступать на мировой рынок, несмотря на продолжение военного конфликта США и Ирана. Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск составила $87,9 за баррель, что на 1,27% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 1,88%, до $89,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,46%, до $82,37 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 1,03%, до $83,59 за баррель.

Нефть дешевеет, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке компенсируется признаками увеличения объемов поставок через Ормузский пролив, отмечает старший аналитик ANZ по сырьевым рынкам Дэниел Хайнс.

Кроме того, Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать, сообщило издание The National. "Первая встреча военных представителей состоялась в четверг в Эр-Рияде. В ней приняли участие 43 страны, которые обсудили эту инициативу", - пишет издание со ссылкой на министерство обороны Саудовской Аравии.

Аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, однако, что, хотя движение танкеров через Ормузский пролив и Красное море продолжается, высокие риски для безопасности судов привели к росту стоимости фрахта и стр