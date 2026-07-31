НЛМК показал ожидаемо слабые результаты - ПСБ

НЛМК показал ожидаемо слабые результаты "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой.

Компания раскрыла результаты за 1 полугодие 2026 года:

- Выручка упала на 11,6% г/г, до 387,745 млрд рублей.

- EBITDA: -32% г/г., до 57 млрд руб.

- Чистая прибыль упала в 2,2 раза и составила 20,5 млрд руб.

- Скорр. чистая прибыль: -48%, до 23 млрд руб.

"Результаты оцениваем как ожидаемо слабые, учитывая неблагоприятную конъюнктуру в черной металлургии, - пишет эксперт банка. - Главным фактором давления остается затяжное падение мировых и внутренних цен на металлопродукцию в сочетании со снижением спроса со стороны строительного сектора. Ситуацию усугубляет рост операционных затрат на логистику и сырье, а также жесткая денежно-кредитная политика, которая сдерживает инвестиционную активность в стране".

Относительным плюсом, на взгляд Крыловой, остается сильный баланс с чистой денежной позицией (чистый долг/EBITDA находится в отрицательной зоне на уровне -0,3х). Однако в текущих реалиях накопленная ликвидность расходуется на поддержание операционной деятельности, а не на развитие, подчеркивает эксперт.

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