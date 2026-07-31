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31 июля 2026 года 10:06

Цены корпоблигаций в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 31 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; некоторую поддержку рынку будут оказывать итоги июльского заседания ЦБ РФ, оказавшиеся лучше ожиданий аналитиков и давшие надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, выдадут ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. "Мы рассматриваем этот вопрос", - сказал Трамп в интервью Financial Times. Он добавил, что это "очень необычное оружие" и нужно быть осторожным с тем, кому США "выдают лицензии". "Мы не раздаем лицензии на такую технику", - отметил Трамп.

Президент США также заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении конфликта вокруг Украины. Он подтвердил, что два его посланника Джаред Кушнер и Стив Уиткофф в ближайшие дни совершат свой первый визит на Украину.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и корпоративные финрезультаты, а также итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС). В среду американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75%, решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков.

Председатель ФРС Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор намерен обеспечить ценовую стабильность и будет "действовать без колебаний" для достижения