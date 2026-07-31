Рынок акций РФ теряет импульс после ралли - "Финам"

Рынок акций РФ теряет импульс после ралли и по-прежнему живет новостями, а не фундаментальной оценкой бизнеса, говорится в комментарии директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

"Российский рынок постепенно теряет импульс после ралли, вызванного снижением ключевой ставки Банком России. Индекс Мосбиржи сформировал разворотную техническую модель и вновь оказался под давлением фиксации прибыли, - пишет эксперт в комментарии. - Снижение стоимости нефти, ухудшение внешнего фона и сохраняющаяся геополитическая неопределенность заставляют инвесторов сокращать риск. При этом говорить о начале полноценного нисходящего тренда пока рано".

На взгляд аналитика, для российского рынка ближайшие недели станут проверкой способности корпоративных результатов компенсировать ухудшение внешней конъюнктуры.

"Базовый сценарий на ближайшие дни предполагает переход рынка в фазу консолидации, - указывает Кабаков. - После стремительного отскока инвесторам необходимы новые фундаментальные поводы для продолжения роста. При сохранении Brent ниже $90/барр. и отсутствии позитивных сигналов в геополитике потенциал движения индекса Мосбиржи вверх остается ограниченным".

Вместе с тем сочетание продолжающегося цикла снижения ставок, устойчивых корпоративных результатов отдельных компаний и сохраняющегося объема коротких позиций, по мнению эксперта, означает, что любая позитивная новость способна вновь запустить резкое движение вверх.

"Волатильность остается высокой, а рынок по-прежнему живет новостями, а не фундаментальной оценкой бизнеса", - отмечает стратег.

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