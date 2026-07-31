Рубль предпримет в пятницу попытки восстановления - ПСБ

Рубль попытается в пятницу развить волну восстановления, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"Несмотря на сохранение некоторого дефицита валютной ликвидности и коррекцию в ценах на нефть, рублю удалось в четверг отыграть часть потерь предыдущей сессии, - отмечает эксперт в комментарии. - На наш взгляд, в пятницу для юаня и доллара диапазоны 11,5 - 12 руб./юань и 77 - 82 руб./$1 останутся актуальными. При этом, рубль может попытаться развить коррекционное восстановление, в результате чего юань и доллар закрепятся в нижних половинах данных коридоров".

Способствовать этому, на взгляд аналитика, может дальнейшая фиксация прибыли по длинным позициям в иностранных валютах в преддверии выходных. Сдерживать укрепление рубля будут сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и дальнейшее снижение рынка энергоносителей.

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