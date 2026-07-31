Уолл-стрит выросла, нефть дешевеет

Уолл-стрит выросла в четверг вслед за акциями Microsoft. Рынки акций АТР преимущественно растут, южнокорейский Kospi взлетел на 17%. Цены на нефть опускаются, Brent торгуется у $87,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг, инвесторы оценивали статданные и корпоративные финрезультаты, а также итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В среду американский ЦБ сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75%, решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. При этом за сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали девять из 12 членов FOMC, а трое выступили за её немедленное повышение на 25 базисных пунктов.

Председатель ФРС Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что регулятор намерен обеспечить ценовую стабильность и будет "действовать без колебаний" для достижения этой цели. Трейдеры оценивают вероятность подъема ставки на сентябрьском заседании примерно в 63%, по данным FedWatch.

Тем временем в четверг стало известно, что экономика США во втором квартале увеличилась на 1,5% в пересчете на годовые темпы. Рост замедлился по сравнению с первым кварталом, когда он составил 2,1%. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение прежних темпов роста ВВП во втором квартале.

Доходы населения США в июне увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста обоих показателей на 0,3%.

Индекс PCE Core, ключевой для Федрезерва показатель инфляции, в прошлом месяце вырос на 0,1% за месяц и на 3,3% за год (+0,3% и +3,4% в мае).

Число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 9 тыс. - до 197 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ждали роста до 200 тыс.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) взлетели на 15,5%, максимальными темпами с 2008 года. Американский софтверный гигант увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 31%, выручку - на 18%, в частности, благодаря уверенному росту в сегменте облачных сервисов.

Тем временем цена бумаг Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) снизилась на 2,6%. Один из крупнейших в мире прои