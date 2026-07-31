Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2190-2240п в пятницу - "Цифра брокер"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2190-2240 пунктов в пятницу, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию четверга снижением на 1,22%, опустившись до отметки 2209,84 пункта, напоминают эксперты. При этом в начале торгов индекс рос выше 2280 пунктов, отыгрывая повышения котировок нефти, однако к закрытию покупательская активность сошла на нет, и инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после нескольких дней восстановления

"Главным ориентиром для сырьевых рынков остается ситуация на Ближнем Востоке, -отмечают аналитики. - В пятницу мы ожидаем консолидацию рынка в диапазоне 2190-2240 пунктов по индексу Мосбиржи. Инвесторы будут следить за динамикой нефти, а также продолжающимся сезоном отчетностей: результаты за I полугодие 2026 года представит ГМК "Норникель".

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