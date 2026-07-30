"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Озона

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Озон" с прогнозной стоимостью 8540 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

Ozon представил сильные финансовые результаты за 2К2026 года, отмечает эксперт. Компании удалось опередить консенсус по всем основным метрикам, включая оборот, выручку и EBITDA. Рентабельность EBITDA достигла нового исторического рекорда в 4,4% GMV на фоне повышения эффективности операций, а также положительного вклада финтеха и рекламы.

Ozon получил самую высокую за все время квартальную чистую прибыль в размере 10,1 млрд руб., подчеркивает Михайлин. Менеджмент компании подтвердил прогноз на 2026 год и ожидает рост оборота на уровне 25-30% г/г и EBITDA порядка 200 млрд руб.

"С учетом результатов первого полугодия мы считаем такой прогноз консервативным, - пишет аналитик. - Наши расчеты показывают, что рост оборота может составить более 30% г/г, а EBITDA достигнет показателя в 230 млрд руб. В релизе было отмечено, что компания предпринимает комплексные меры по минимизации существующих рисков для своей инфраструктуры".

При этом, на взгляд Михайлина, учитывая природу этих рисков, возможности самой компании влиять на них ограничены: Ozon сейчас торгуется с EV/EBITDA 4,2х, что подразумевает дисконт к медиане технологического сектора более 15%. Эксперт считает, что в текущей оценке уже во многом заложена вероятная реализация негативного сценария.

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