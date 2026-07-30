Вероятны колебания цены золота в августе в диапазоне $3800-4300/унц. - Freedom Global

Вероятны колебания цены золота в августе в диапазоне $3800-4300 за тройскую унцию, полагает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

Цена на золото на торгах 30 июля плавно, но уверенно повышается. Драгметалл дорожает в моменте, и, на взгляд эксперта, цена готова штурмовать достигнутый более недели назад, но затем быстро утраченный уровень в $4100/унц.

За последнюю неделю динамика котировок золота была неустойчивой, резкие отскоки наверх достаточно быстро сменялись таким же резким падением. На взгляд эксперта, причина такой неоднородной динамики золота заключалась в противоречивой геополитической ситуации на Ближнем Востоке и связанными с ней заявлениями.

Также аналитик обращает внимание на отчет Всемирного совета по золоту (WGC) за 2 квартал 2026 года, в котором сообщается, что многие центробанки мира по итогам квартала существенно нарастили свои международные резервы за счет увеличения в них доли золота.

"Покупки золота во 2 квартале могли увеличиться, поскольку золото подешевело: так, с начала года падение цены золота составило почти 6%, - допускает Мильчакова. - Долларовый индекс DXY сегодня падает на 0,22%, скорее всего, из-за разочарования невнятными заявлениями главы ФРС Кевина Уорша, из которых так и не стало ясным, планирует ли Федрезерв повышать процентные ставки, или наоборот, снижать их, и при падении доллара золото, как это часто бывает, идет наверх".

Эксперт полагает, что в августе цена золота будет колебаться в коридоре $3800-4300 за тройскую унцию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.