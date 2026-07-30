Freedom Global понизил целевую цену акций Озона до 4700 руб

Freedom Global понизил целевую цену акций МКПАО "Озон" до 4700 руб. за бумагу, оставив без изменений рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Озон" представил сильную финансовую отчетность за 2К2026: выручка выросла на 47%, до 334,2 млрд рублей, валовая прибыль на 39% г/г, до 79,9 млрд рублей, скорректированная EBITDA на 48% г/г, до 57,9 млрд рублей. Компания получила 10,1 млрд рублей чистой прибыли против 0,4 млрд рублей годом ранее. Оборот маркетплейса увеличился на 37%, до 1,31 трлн рублей, а количество заказов на 73%.

"Сильной стороной остается улучшение эффективности - EBITDA электронной торговли выросла на 54%, ее рентабельность поднялась до 2,9% оборота, а себестоимость услуг маркетплейса на один заказ снизилась на 12%", - указывают эксперты.

Дальнейший рост, по их мнению, поддержат расширение клиентской базы, монетизация продавцов, автоматизация логистики и развитие банковских продуктов. Основными рисками остаются высокая стоимость доставки, рост кредитных потерь и сокращение денежного потока при быстром наращивании Финтеха.

"При текущей цене акций в 3114 рублей рыночная капитализация МКПАО "Озон" составляет около 674 млрд рублей, - отмечают аналитики. - Компания оценивается примерно в 0,53 годовой выручки и в 3,2 годовых скорректированных EBITDA, если экстраполировать результаты первого полугодия. Коэффициент P/E составляет около 23х при удвоении полугодовой чистой прибыли, однако может снизиться до 17х, если компания сохранит темп второго квартала".

По мнению экспертов, P/E пока менее показателен из-за недавнего выхода компании на устойчивую прибыль, а классический EV/EBITDA требует осторожности, поскольку значительная часть денежных средств и обязательств относится к финтеху.

"Сильный рост оборота, улучшение рентабельности электронной торговли и переход к чистой прибыли подтверждают долгосрочный инвестиционный тезис, - делают вывод стратеги инвесткомпании. - Мы сохраняем рекомендацию "покупать", но снижаем целевую цену до 4700 рублей. При текущей котировке это предполагает потенциал роста примерно на 51%".

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