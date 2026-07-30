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30 июля 2026 года 16:41

"Цифра брокер" сохраняет рейтинг акций ДОМ.РФ на уровне "покупать"

"Цифра брокер" сохраняет рейтинг акций ДОМ.РФ на уровне "покупать" с прогнозной ценой 2900 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Единый институт развития в жилищной сфере представил финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года:

- Чистая прибыль выросла на 46% год к году и составила 57,2 млрд рублей. Прибыль на акцию - 318,16 рубля.

- Рентабельность капитала (ROE) - 23,8% (+2,2 п.п.).

- Чистые процентные доходы выросли на 30%, до 89 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 47%, до 23,7 млрд рублей. Операционные доходы выросли на 41%, до 102,3 млрд рублей.

Аналитики оценивают результаты позитивно. "Итоги 1П2026 оказались немного лучше наших ожиданий, - пишут они. - ДОМ.РФ продолжает уверенно наращивать прибыль благодаря сильному росту доходов, одновременно сохраняя высокую рентабельность капитала и низкую стоимость риска".

Дополнительным позитивом, на взгляд экспертов, стало повышение прогноза менеджмента на 2026 год, при этом компания имеет шансы превзойти и обновленные ориентиры.

"Если текущие темпы роста прибыли сохранятся, ДОМ.РФ может выплатить по итогам 2026 года одни из самых высоких дивидендов по доходности на российском рынке - свыше 320 рублей на акцию, что делает бумаги особенно привлекательными для долгосрочных инвесторов", - прогнозируют стратеги.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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