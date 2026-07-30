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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена золота может отступить к нижней границе диапазона $3800 - 4000/унц. - ПСБ
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30 июля 2026 года 16:11

Цена золота может отступить к нижней границе диапазона $3800 - 4000/унц. - ПСБ

Цена золота может отступить к нижней границе диапазона $3800-4000 за тройскую унцию при дальнейшем ухудшении ситуации вокруг ближневосточного конфликта, росте вероятности подъема ставки ФРС и укреплении доллара, полагают аналитики банка ПСБ.

"Золото в последние недели консолидируется над уровнем $4000 за унцию, - отмечают эксперты в комментарии. - Основные факторы: стабилизация доллара, изменение ожиданий по динамике ставки ФРС и ближневосточный конфликт - рост цен на нефть является проинфляционным фактором".

Давление на цены золота оказывает снижение спекулятивного спроса, подчеркивают аналитики. При этом, кроме повышенного спроса со стороны центробанков, котировки металла поддерживают покупки со стороны ETF.

"Продолжаем смотреть осторожно как на золото, так и на драгметаллы в целом. Видим риски, что при дальнейшем ухудшении ситуации вокруг ближневосточного конфликта, росте вероятности подъема ставки в США и укреплении доллара, золото может отступить к нижней границе диапазона $3800-4000/унц.", - прогнозируют стратеги банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ