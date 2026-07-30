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30 июля 2026 года 15:41

Рубль днем умеренно дешевеет к мировым валютам на фоне снижающейся нефти

Москва. 30 июля. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг; курс рубля снижается к основным мировым валютам на фоне развернувшихся вниз цен на нефть. При этом аналитики отмечают, что в течение последних нескольких дней, после окончания налогового периода июля, предложение валюты на внутреннем валютном рынке не поспевает за спросом.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,849 рубля, что на 5,4 копейки (на 0,46%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 12,75 копейки выше уровня действующего официального курса.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,28% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,16 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,39%, до 91,65 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть перешли к снижению на торгах в четверг, трейдеры продолжают оценивать обстановку на Ближнем Востоке. Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $89,82 за баррель, что на 1,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,99%, до $83,62 за баррель.

Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются, в частности в ночь на четверг американские вооруженные силы провели двухчасовую се