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30 июля 2026 года 15:38

"Финам" понизил рейтинг акций Visa до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Visa Inc. с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $392,9 за штуку, что предполагает потенциал роста на 7,2%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

По оценке эксперта, операционные и финансовые показатели Visa в третьем финквартале оказались неплохими благодаря устойчивости потребительских расходов, определенную поддержку которым оказал проходивший в Северной Америке чемпионат мира по футболу. На таком фоне компания продемонстрировала двухзначные темпы роста выручки и скорректированного EPS, с превышением рыночных ожиданий, а прочный баланс позволил компании по-прежнему направлять значительные средства на выплаты акционерам.

Руководство Visa подтвердило довольно оптимистичные прогнозы на весь текущий финансовый год, заявило о намерении продолжать инвестиции в технологические инновации, в частности активно внедрять в своей системе функции, призванные облегчить пользователям осуществление операций с цифровыми валютами, отмечает Додонов.

Также компания объявила о предстоящей оптимизации персонала для повышения эффективности в условиях растущей конкуренции в отрасли, в рамках которой будет сокращено 7% штата.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса Visa, рассчитывая, что сохраняющиеся позитивные прогнозы в отношении американской и мировой экономики будут способствовать дальнейшему росту потребителей и бизнеса по картам компании, - указывает стратег "Финама". - Однако потенциал роста акций компании уже видится ограниченным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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